AutomobilindustrieBMW kommt glimpflicher davon als die Konkurrenz

Lesezeit: 3 Min.

BMW kommt bislang besser durch die Krise als die anderen deutschen Autohersteller.
BMW kommt bislang besser durch die Krise als die anderen deutschen Autohersteller. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Im Vergleich zu den anderen deutschen Herstellern steht BMW deutlich besser da. Im jüngsten Quartal stieg der Gewinn sogar. Woran liegt das?

Von Christina Kunkel

In Wochen, in denen ein deutscher Autohersteller nach dem anderen riesige Gewinneinbrüche, ja sogar teils Quartalsverluste meldet, muten die Meldungen aus München schon fast wie ein riesiger Erfolg an. Ja, auch bei BMW läuft es nicht mehr so gut wie noch im vergangenen Jahr. Doch all die Krisen dieser Zeit und die Transformation hin zur Elektromobilität hat das Unternehmen bisher deutlich besser weggesteckt als die Konkurrenz aus Stuttgart, Ingolstadt und Wolfsburg.

