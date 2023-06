Von Christina Kunkel

Dreckige Diesel, war da was? Seit sich die deutschen Autohersteller glaubwürdig um einen Umstieg auf Elektroautos bemühen und der Verbrenner in der EU ein Enddatum hat, ist das, was aus dem Auspuff von Millionen Dieselautos in die Luft geblasen wird, kein großes Thema mehr. Die Rollen sind klar verteilt: VW, das waren die Abgasschummler, auch gegen Mercedes gibt es Tausende Prozesse inklusive einer Sammelklage - Ausgang offen. Nur BMW, der dritte große deutsche Autobauer, stand bei all den Fragen rund um dreckige Dieselautos nie im Fokus.