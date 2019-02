28. Februar 2019, 10:02 Uhr Automobilindustrie BMW und Daimler entwickeln gemeinsam autonome Autos

BMW und Daimler bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Die beiden Hersteller wollen gemeinsam autonome Autos entwickeln.

Nicht jeder Hersteller soll sein eigenes System bauen. Ziel sei ein "zuverlässiges Gesamtsystem", das den Straßenverkehr sicherer mache.

Erst in dieser Woche hatten die beiden Unternehmen eine gemeinsame Mobilitätsplattform angekündigt, in der die Carsharing-Dienste Drivenow und Car2Go aufgehen sollen.

Von Max Hägler

Im weltweiten Wettlauf um automatisiert fahrende Autos entsteht eine neue Allianz: BMW und Daimler wollen sich zusammenschließen, um Fahrassistenzsysteme für Autobahnen und das Parken zu entwickeln und zu perfektionieren. Die beiden Autohersteller sind eigentlich harte Konkurrenten im sogenannten Premiumsegment der Automobilbranche, allerdings ändern die schwierigen neuen Technologien die Rahmenbedingungen: "Durch die Zusammenführung der großen Kompetenzen unserer beiden Häuser erhöhen wir die Innovationskraft und beschleunigen die Verbreitung dieser Technologie", sagt Klaus Fröhlich, Entwicklungsvorstand bei BMW.

In einer gemeinsamen Mitteilung teilten die beiden Konzerne mit, man habe eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, um "diese zentrale Technologie für die Mobilität der Zukunft zusammen weiterzuentwickeln". Das autonome Fahren sei "einer der revolutionärsten Trends", lässt sich Daimlers Entwicklungsvorstand Ola Källenius zitieren. Sein Unternehmen wolle dabei keine individuellen Insellösungen entwickeln, sondern ein zuverlässiges Gesamtsystem. Bereits vor Mitte des kommenden Jahrzehnts sollen nun solche Assistenten der sogenannten Stufen 3 und 4 (dort ist noch ein Lenkrad im Wagen, allerdings muss der Fahrer nicht mehr so aufmerksam sein) "in der Breite" verfügbar sein. BMW und Daimler hoffen, dabei die Industriestandards zu setzen. Im Kopf haben dabei alle Manager die Konkurrenz aus den USA und Asien. Etwa Unternehmen wie Google oder Tencent, die mit viel Kapitaleinsatz und Personalaufwand die entsprechende Technik entwickeln und teilweise enteilt scheinen. So spricht man bei der Google-Tochter Waymo davon, dass diese zwei Jahre Vorsprung habe.

Die beiden süddeutschen Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren an Assistenzsystemen. Allerdings scheint gerade der Schritt zum autonomen Fahren auf Autobahnen eine größere Herausforderung als Ingenieure in den Häusern, aber auch in der ganzen Branche noch vor wenigen Jahren dachten. Deutsche Autobahnen ohne Tempolimits, mit Baustellen und völlig wechselnden Bedingungen sind herausfordernd; ebenso kämpfen die Techniker mit verschiedenen Fahrstilen in unterschiedlichen Ländern, so etwas überfordert Computer derzeit. Aus der Branche ist zu hören, dass die Ingenieure auch bei der neuen S-Klasse von Mercedes, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll, sowie dem iNext von BMW (2021) darum kämpfen, wirklich zuverlässig arbeitende Assistenzsysteme zu etablieren, die bei jedem Wetter die Spur halten und den Fahrer nur selten auffordern müssen, selbst zum Steuer zu greifen.

Bisherige Technologie-Partnerschaften, bei BMW etwa mit dem Chiphersteller Intel, scheinen nicht ganz so erfolgreich zu sein wie erhofft. Der einzige Name, der neben BMW und Daimler derzeit noch erwähnt wird: der weltgrößte Zulieferer Bosch. Allerdings werden die BMW- und Daimler-Ingenieure, die in diesen Monaten in Stuttgart und München an der Perfektionierung der jetzt anstehenden Wagengenerationen arbeiten, noch keine Hilfe bekommen. Die neue Kooperation sei "langfristig" angelegt, teilen beide mit. Dem Vernehmen nach soll im Sommer das entsprechende Vertragswerk unterzeichnet werden, das etwa den Umgang mit Patenten und Arbeitskräften regelt.

Es geht in dem Vertrag darum, beim sogenannten "Einmalaufwand" zu sparen, also zum Beispiel beim Aufbau von Rechenzentren, in denen extrem viele Daten anfallen: Viele Gigabyte pro Sekunde senden Kameras und anderen Sensoren der Testwagen. Und es gilt: Wenn sich mehr Leute komplizierte Arbeiten aufteilen, geht es wahrscheinlich schneller. Allerdings wird auch die neue Allianz von ihrer Finanzkraft nicht an Waymo heranreichen; von deren Investitionsvolumina sei auch die neue Allianz "weit entfernt", heißt es.

Das brauche man allerdings auch nicht unbedingt, da man andere Entwicklungsansätze verfolge und erst einmal kein Robotaxi für den Stadtverkehr entwickeln wolle, wie es das Hauptziel von Waymo und auch der parallel laufenden Kooperation zwischen Bosch und Daimler ist. Doch das kann sich schnell ändern: Die Partner würden entsprechende Gespräche anstreben, teilen BMW und Daimler mit. Das unterstreiche, so formulieren es die Manager, "den langfristig und nachhaltig angelegten Charakter der Kooperation".