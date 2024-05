Lieferketten:Autokonzerne müssen mit dem Risiko leben

Kommentar von Christina Kunkel

Es ist nur ein kleines Teil, kostet weniger als einen Euro - und doch sorgt es dafür, dass deutsche Autohersteller in den USA gerade große Probleme bekommen. Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht des US-Senats hat BMW mindestens 8000 Autos der Marke Mini in die Vereinigten Staaten importiert, die elektronische Bauteile von einem mit Sanktionen belegten chinesischen Zulieferer enthalten. Zudem sind Fahrzeuge von Jaguar Land Rover betroffen. Im Februar hatte bereits VW wegen desselben Bauteils Ärger: Tausende Fahrzeuge hingen damals in US-Häfen fest, bis der Hersteller das kleine Teil ausgetauscht hatte. Ein Problem, dass sich vonseiten der Autohersteller nur schwer verhindern lässt und zukünftig wohl noch öfter vorkommen wird.