Oliver Zipses letzter Tag als BMW-Chef fängt mit drei Minuten Verspätung an. Dann ertönt der Gong, der die Hauptversammlung des Autobauers eröffnet – und seinen Abschied einläutet. Nach ziemlich exakt 35 Jahren bei BMW, davon fast sieben als Chef der mehr als 150 000 Mitarbeiter.