Oliver Zipses letzter Tag als BMW-Chef fängt mit drei Minuten Verspätung an. Dann ertönt der Gong, der die Hauptversammlung des Autobauers eröffnet – und seinen Abschied einläutet. Nach ziemlich exakt 35 Jahren bei BMW, davon fast sieben als Chef der mehr als 150 000 Mitarbeiter.
Chefwechsel bei BMW„Zuversicht ist keine Stimmung“
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Oliver Zipse hat seinen letzten Auftritt als BMW-Chef. Die Übergabe an seinen Nachfolger läuft betont nüchtern ab – nur Technikprobleme stören.
Von Stephan Radomsky
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