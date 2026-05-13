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Chefwechsel bei BMW„Zuversicht ist keine Stimmung“

Lesezeit: 4 Min.

Der Neue, der Alte und der Hoffnungsträger: Milan Nedeljković (links) übernimmt den Posten als BMW-Chef von Oliver Zipse – und setzt unter anderem auf den neuen elektrischen 3er.
Der Neue, der Alte und der Hoffnungsträger: Milan Nedeljković (links) übernimmt den Posten als BMW-Chef von Oliver Zipse – und setzt unter anderem auf den neuen elektrischen 3er. Stephan Schaar

Oliver Zipse hat seinen letzten Auftritt als BMW-Chef. Die Übergabe an seinen Nachfolger läuft betont nüchtern ab – nur Technikprobleme stören.

Von Stephan Radomsky

Oliver Zipses letzter Tag als BMW-Chef fängt mit drei Minuten Verspätung an. Dann ertönt der Gong, der die Hauptversammlung des Autobauers eröffnet – und seinen Abschied einläutet. Nach ziemlich exakt 35 Jahren bei BMW, davon fast sieben als Chef der mehr als 150 000 Mitarbeiter.

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