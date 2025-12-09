BMW bekommt einen neuen Chef: Milan Nedeljković soll ab dem 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen. Der Aufsichtsrat traf am Dienstag einen entsprechenden Beschluss, wie das Unternehmen mitteilte. Derzeit ist Nedeljković noch Produktionsvorstand. Dieses Amt hatte auch Zipse inne, bevor er 2019 an die Spitze des Unternehmens rückte.

Zipse legt sein Amt demnach mit Ablauf des 13. Mais ab – an diesem Tag hat BMW seine Hauptversammlung für das noch laufende Geschäftsjahr. Zipse wird im Februar 62, bei BMW gilt eigentlich eine grobe Altersgrenze von 60 Jahren für Vorstände. Diese war bei der letzten Verlängerung seines Mandats bis 2026 überschritten worden.

Zipse hat das wichtigste Projekt seiner Amtszeit noch auf den Weg gebracht, den Start der sogenannten Neuen Klasse als Basis für die Elektrostrategie des Unternehmens. Der Aufsichtsrat dankte ihm „ausdrücklich für seine großen Verdienste um die BMW Group“.

Der designierte neue Chef arbeitet seit 32 Jahren für das Unternehmen

Nedeljković, der bei Amtsübernahme 57 Jahre alt sein wird, arbeitet seit 32 Jahren für BMW. Seit 2019 ist er Produktionsvorstand. Er zeichnete damit für den Produktionsstart der Neuen Klasse verantwortlich. Aufsichtsratschef Peter lobte ihn für „strategischen Weitblick“, große Umsetzungsstärke und unternehmerisches Denken. „Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen – seien es ökonomische oder ökologische“, sagte Peter.

Auch die Arbeitnehmerseite äußerte sich positiv: Milan Nedeljković genieße „hohes Ansehen und Vertrauen in der Belegschaft von BMW.“