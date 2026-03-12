Man darf sich so eine Bilanz-Präsentation ähnlich vorstellen wie den Zeugnistag am Ende des Schuljahrs: Grob weiß eigentlich jeder, was bei ihm oder ihr rauskommen muss – man war ja die ganze Zeit dabei. Und doch ist es immer auch spannend. Zumal, wenn es ums Abschlusszeugnis geht. So wie für BMW-Chef Oliver Zipse.
AutoindustrieBMW will von Auto-Krise nichts wissen
Der Münchner Autokonzern legt seine Zahlen fürs vergangene Jahr vor – und die sehen zum Abschied von Oliver Zipse deutlich besser aus als bei der Konkurrenz. Völlig sorgenfrei sind aber auch die Bayern nicht.
Von Stephan Radomsky
