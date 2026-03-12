Man darf sich so eine Bilanz-Präsentation ähnlich vorstellen wie den Zeugnistag am Ende des Schuljahrs: Grob weiß eigentlich jeder, was bei ihm oder ihr rauskommen muss – man war ja die ganze Zeit dabei. Und doch ist es immer auch spannend. Zumal, wenn es ums Abschlusszeugnis geht. So wie für BMW-Chef Oliver Zipse.