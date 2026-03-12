Zum Hauptinhalt springen

AutoindustrieBMW will von Auto-Krise nichts wissen

Lesezeit: 3 Min.

Die BWM-Zentrale am Rande des Olympiaparks – in München als der „Vierzylinder“ bekannt.
Die BWM-Zentrale am Rande des Olympiaparks – in München als der „Vierzylinder“ bekannt. Soeren Stache/picture alliance/dpa

Der Münchner Autokonzern legt seine Zahlen fürs vergangene Jahr vor – und die sehen zum Abschied von Oliver Zipse deutlich besser aus als bei der Konkurrenz. Völlig sorgenfrei sind aber auch die Bayern nicht.

Von Stephan Radomsky

Man darf sich so eine Bilanz-Präsentation ähnlich vorstellen wie den Zeugnistag am Ende des Schuljahrs: Grob weiß eigentlich jeder, was bei ihm oder ihr rauskommen muss – man war ja die ganze Zeit dabei. Und doch ist es immer auch spannend. Zumal, wenn es ums Abschlusszeugnis geht. So wie für BMW-Chef Oliver Zipse.

Interview mit BMW-Chef Zipse
:„BMW ohne Werk in München – das kann und will ich mir nicht vorstellen“

BMW-Chef Oliver Zipse kann das Jammern über den Standort Deutschland nicht mehr hören. Er fordert mehr Selbstbewusstsein und erklärt, wie er auf das Zollchaos und den Krieg in Iran reagiert.

SZ PlusInterview von Caspar Busse, Thomas Fromm und Alexander Mühlauer

