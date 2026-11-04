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AutoindustrieGewinn von BMW schrumpft – und es kommt noch schlimmer

Lesezeit: 3 Min.

Das Auto-Geschäft von BMW steht unter Druck – jetzt könnte es sogar in die Verlustzone rutschen.
Das Auto-Geschäft von BMW steht unter Druck – jetzt könnte es sogar in die Verlustzone rutschen.
Paul Dittmann

Der Konzern muss bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose drastisch senken. Der Absturz in China geht weiter. Sogar Verluste drohen.

Von Christina Kunkel und Stephan Radomsky

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2026 wird ein Jahr zum Vergessen, und zwar so richtig – jedenfalls für BMW und den neuen Konzernchef Milan Nedeljković. Dass es bisher schon nicht wirklich gut lief, ist dabei das eine. Nun ist aber auch klar, dass es finanziell erst mal nicht besser, sondern noch schlechter wird: Für das laufende Jahr rechnet der Konzern im zentralen Auto-Segment vor Steuern inzwischen bestenfalls noch mit einer schwarzen Null – sie könnte aber auch schon rot werden. Das hat BMW am Dienstagabend mitgeteilt.

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Der Autozulieferer Schaeffler schließt hierzulande vier Standorte, in ganz Europa sollen 3460 Arbeitsplätze wegfallen. Die Sparmaßnahmen seien „eine Antwort auf die Krise der europäischen Autoindustrie“, sagt der Konzernchef.

Von Uwe Ritzer

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