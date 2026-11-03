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AutoindustrieBMW könnte dieses Jahr mit Autos Verlust machen

Lesezeit: 3 Min.

Das Auto-Geschät von BMW steht ohnehin unter Druck – jetzt könnte es sogar in die Verlustzone rutschen.
Das Auto-Geschät von BMW steht ohnehin unter Druck – jetzt könnte es sogar in die Verlustzone rutschen.
Lennart Preiss/dpa

Abfindungen für Tausende Mitarbeiter, dazu das vorzeitige Aus für ältere Elektro-Modelle: BMW rechnet in diesem Jahr noch mit Milliarden-Belastungen.

Von Stephan Radomsky

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2026 wird ein Jahr zum Vergessen, und zwar so richtig – jedenfalls für BMW und den neuen Konzernchef Milan Nedeljković. Dass es bisher schon nicht wirklich gut lief, ist dabei das eine. Nun ist aber auch klar, dass es finanziell erst mal nicht besser, sondern noch schlechter wird: Für das laufende Jahr rechnet der Konzern im zentralen Auto-Segment vor Steuern inzwischen bestenfalls noch mit einer schwarzen Null – sie könnte aber auch schon rot werden. Das hat BMW am Dienstagabend mitgeteilt.

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