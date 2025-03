Von Jan Schmidbauer, München

Vielleicht hilft es, sich die deutsche Autoindustrie als Schulklasse vorzustellen. Eine Klasse, in der bekanntermaßen alle eher gepennt haben, als das Thema Elektromobilität neu auf dem Stundenplan auftauchte. In der alle Schwierigkeiten haben, beim Lernpensum mitzukommen, vor allem, wenn es um China geht. Es ist nicht so, als würden sie diese Probleme bei BMW nicht kennen, im Gegenteil: BMW muss an diesem Freitag sogar noch ein bisschen schlechtere Nachrichten verkünden als die Konkurrenz. Und doch waren die Münchner zuletzt so etwas wie die Streber in diesem Klassenzimmer voller Versetzungsgefährdeter.