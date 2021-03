Von Max Hägler, München

In dieser Woche ist nun endgültig deutlich geworden: Premium- und Luxusartikel laufen auch in Krisenzeiten, zumal in der Autoindustrie. Die deutschen Hersteller Audi, BMW und Daimler haben deutlich schwarze Zahlen geschrieben in der Corona-Krise, trotz der Corona-Krise. Beinahe so als ob es das Virus überhaupt nicht gäbe.

Zur Erinnerung: Diese drei Autobauer waren in der Zeit vor der Seuche einigermaßen in Bedrängnis. Überall wurden Stellen abgebaut, "sozialverträglich" zwar, doch in der Summe ist es doch eine deutliche fünfstellige Zahl; die Gewinne gingen zurück, noch ohne dass da Sars-Cov 2 bekannt war. Und doch ist kein Konzern durch die Pandemie ins Elend gerutscht, im Gegenteil haben sich alle gefangen, scheinen die Situation zu drehen. Am Donnerstag hat nun der Audi-Vorstand rund um Markus Duesmann bei der Jahrespressekonferenz erklärt, wie das Unternehmen 2020 in die schwarzen Zahlen kam (2,5 Milliarden Euro operativer Gewinn und fünf Prozent Marge) - und es momentan sogar "super erfreulich" ist: Die Leute kaufen eben teure deutsche Autos, zumal in China, 700 000 Autos setzte Audi dort ab, Verkaufsrekord. Zugleich wurde gespart, bei Reisen, bei nach außen vergebenen Dienstleistungsaufträgen.

Wie die Kollegen in Stuttgart und München glaubt er, dass die Krise den Zahlen nach im kommenden Jahr ganz vergessen sein wird. Überall steht dann wirklich ganz groß die Elektromobilität im Zukunftsplan, so wie bei Audi, wo sie am Donnerstag einen E-Tron Gran Tourismo auf die Bühne gefahren hatten.

Geht es also weiter wie bisher, nur eben elektrisch? Bislang sind Audi, BMW und Daimler drei Hersteller, die Ähnliches machen. Hier der BMW Dreier, dort der Audi A4 und schließlich die C-Klasse Mercedes. Das lässt sich dann in die anderen Kategorien deklinieren. Drei Unternehmen mit aufeinander abgestimmten Produkten, Strategien und Absatzzahlen.

Doch künftig dürfte es weniger Gleichschritt geben, auch das ist in dieser Woche deutlich geworden. Zwar heißt es überall: Electric first. Und alle drei wollen die Betriebssysteme für ihre künftigen Wagen selbst entwickeln, ein aufwändiges, teures, viele Jahre währendes Unterfangen, bei dem alle dem US-Konkurrenten Tesla nacheifern. Aber die Unternehmen haben auch unterschiedliche Antworten - und auch ihre Rahmenbedingungen ändern sich.

Vom Premium- ins Luxussegment

In Stuttgart, bei Mercedes, wollen sie vom Premiumsegment ins noch teurere Luxussegment wachsen. "Das passt zum Image", sagt Autoindustrie-Experte Ferdinand Dudenhöffer: Der Daimler-Konzern gilt ja zurecht als der Erfinder des Automobils, stellt mit der S-Klasse und seiner Luxusvariante Maybach immer noch das wichtigste Fortbewegungsmittel der reichen Menschen. Man wolle bei der Neuerfindung des Automobils wieder vorne mit dabei sein, formuliert es Vorstandschef Ola Källenius. Der EQS soll diese Kategorie ins Stromzeitalter bringen und ist schon bald für die Kunden zu haben. Doch auf Benzin und Diesel wollen sie absehbar nicht verzichten: Der Verbrenner werde noch viele Jahre im Markt bleiben, sagen sie; man werde das Geschäft auch nicht abschneiden: "Das ist eine Cash-Maschine."

Dafür ändert sich anderes, das die Arbeit beschleunigen könnte: Die Truck-Sparte wird im Herbst eigenständig werden. Zugleich gibt es ein großes Risiko, das auch Chance sein kann: Einer der größten Daimler-Aktionäre ist der Chinese Li Shufu, der wiederum den Premiumhersteller Volvo besitzt: Da ist das Risiko, die schwäbischen Gene zu verlieren, aber auch die zunehmende Chance auf geteilte Entwicklungs- und Einkaufskosten.

BMW muss alles selbst machen

In München, bei BMW, müssen sie hingegen alles ganz alleine stemmen. Das ist die größte Herausforderung, zumal Vorstandschef Oliver Zipse von keiner Technologie so recht lassen mag. Verbrennermotoren, Brennstoffzellentechnik und natürlich Elektroantriebe, die etwa im i4 oder dem iX verbaut werden: Alles steht groß auf dem Wunschzettel und dazu auch die Entwicklung einer ganz neuen Plattform, eine neue Wagenklasse. Auf die Frage, ob das nicht zu teuer wird, sagte der BMW-Chef in dieser Woche: Teuer werde es, wenn man sich zu früh einschränke. Und dadurch eine Möglichkeit verpasse.

Denn es sei noch nicht klar, ob die ganze Welt auf Stromautos setze; in Südamerika etwa sind Bio-Kraftstoffe angesagt. Das Stichwort bei BMW heißt: Technologieoffenheit und Flexibilität - in einem höheren Maße als bei der Konkurrenz. Und im Gegensatz zur Konkurrenz will der BMW-Vorstand auch noch am ehesten an Mobilitätsdienstleistungen festhalten, etwa Sharing oder digitale Ladesäulenvermittlung. "BMW hat wieder den Anschluss an die Elektromobilität, aber sie sind sehr vorsichtig", sagt Autoexperte Dudenhöffer.

Audi macht 2023 Schluss mit Verbrennern

Audi wagt sich derzeit am weitesten, auch indem am deutlichsten weggelassen wird. 2023 ist Schluss mit neuen Verbrennermotoren, das Bestehende wird dann nur noch feinjustiert. Duesmann will damit den entstandenen Dieselskandal vergessen machen und Geld sparen. Auch in Plug-In-Hybride oder synthetische Kraftstoffen oder Dienstleistungen will er nicht zu viel Kraft stecken: "Der Fokus ist klar auf batterieelektrischen Fahrzeugen." Sieben Batteriemodelle sollen Ende des Jahres zu kaufen sein. Dabei setzt Duesmann noch deutlicher als seine Vorgänger auf eine Verzahnung mit dem Mutterkonzern Volkswagen. Das spart Kosten, auch bei der in Ingolstadt angesiedelten zentralen Software-Entwicklung. "Das ist sicher ein Gewinner des Wandels", glaubt Dudenhöffer.