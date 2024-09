Von Helmut Martin-Jung

Es ist mal wieder langweilig am Gate. Der Flug verspätet sich, um wie viel, kann niemand sagen. Also Ohrhörer rein und ein bisschen Musik hören oder die Serie von gestern Abend fertig schauen. Dann eine Lautsprecherdurchsage, und ehe man die Hörer aus dem Ohr gepult hat, ist die schon halb vorbei. Was haben die jetzt gesagt? Abhilfe kann in solchen Situationen eine neue Funktion des Funkstandards Bluetooth schaffen.