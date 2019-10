Viele der digitalen Gesellschaft, vor allem die Jüngeren, würden Behördenvorgänge gerne online erledigen können. In Deutschland aber ist das in vielen Fällen nicht möglich.

Bisher läuft noch vieles auf Papier in der öffentlichen Verwaltung. In vielen Betrieben sieht es nicht anders aus. Professor Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Centers der Frankfurt School of Finance & Management, erklärt, wie neue Technologien wie die Blockchain die Verwaltung verändern könnten und warum außerhalb des Finanzbereichs bisher kaum jemand in Deutschland diese Datenkette nutzt.