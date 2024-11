Von Michael Kläsgen

Auch Galeria, das nicht ganz so modern wirkende Dreimal-pleite-Kaufhaus, wirbt damit: Black Shopping. 30 Prozent Rabatt hier, 20 Prozent da. Und das nicht nur in dem umsatzmäßig eher unauffälligen Onlineshop. Es sind vor allem die Filialen, in die das Warenhaus Käufer locken will.