Essay von Michael Kläsgen

In diesem Jahr ging es schon im Sommer los, da lagen noch nicht mal die Christstollen und Lebkuchen in den Regalen der Supermärkte. Anruf einer PR-Agentur: Ob man nicht über den Prime Day berichten wolle? Der finde demnächst außerplanmäßig statt. Wegen Corona und so. Jetzt gehe es darum, ein Datum dafür zu finden. Spannend, oder? Antwort: Na ja, die Aufgabe eines Redakteurs sei ja nicht, die Rabattaktionen riesiger Konzerne wie Amazon zu begleiten. Die PR-Agentur: Aha, ok.