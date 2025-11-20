Vielleicht hilft die Verwirrung auch Betrügern. Aus dem Black Friday ist längst ein Black November geworden. Verbraucher wissen gar nicht mehr genau, wann es losgeht und wann es aufhört mit den Rabatttagen, die dann in Wahrheit oft keine sind. Das gilt für Läden in den Städten, die ebenfalls intensiv für mit Preisreduktionen werben, ebenso wie im Internet. Idealo, das Preisvergleichsportal von Springer, hat eine durchschnittliche Ersparnis von gerade einmal sieben Prozent auf den normalen Preis an den vorweihnachtlichen Schnäppchentagen im vergangenen Jahr berechnet.