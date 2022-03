Von Georg Mascolo und und Jörg Schmitt, Berlin

Drei Anwesen am Tegernsee, dem teuersten See in Bayern, Kaufpreis 20 Millionen Euro - heute sicher fast das Doppelte wert. Eine 156-Meter-Yacht, die gerade bei Blohm&Voss in Hamburg schick gemacht wird. Wert: gut eine halbe Milliarde Euro. Es ist Geld, viel Geld, was Alischer Usmanow, der wegen seiner Nähe zu Putin sanktionierte russische Oligarch, in Deutschland rumstehen und rumliegen hat. Doch während Italiener und Franzosen Villen und Yachten von Putin-Treuen konfiszieren, tun sich deutsche Behörden damit bislang schwer.