In ein paar Tagen tritt Björn Gulden bei Adidas an. Auch so eine Art Transfer.

Von Caspar Busse und Uwe Ritzer, Nürnberg

An jenem Samstag, an dem bei der Fußball-WM in Katar die letzten Viertelfinale gespielt werden, geht Björn Gulden, 57, in Österreich in die Loipe, Startnummer 213. Eine Stunde, 32 Minuten und 55,9 Sekunden braucht er bei den "Gastein Classics" für die 30 Kilometer im Skilanglauf. Das reicht für Platz 26 in der Hobbyklasse. Gulden startet unter der Flagge Norwegens, und als sein Team hat er "Geilo IL" angegeben.