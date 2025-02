Von Helmut Martin-Jung und Martin Wittmann, London/München

Das Finden eines Schatzes scheitert gemeinhin am Umstand, dass man nicht weiß, wo er liegt. Auch ist oft unklar, wie wertvoll er eigentlich ist und wem er gehört. Das alles trifft im Fall von James Howells nicht zu. Der Waliser kennt den Ort, den Wert und den Eigentümer des gesuchten Objekts: Es ist seines. Es ist 609 710 400 Pfund wert (Stand Donnerstagnachmittag, umgerechnet mehr als 730 Millionen Euro) und liegt begraben unter Bergen von Abfall. So erzählt es Howells, 39, seit zwölf Jahren schon. Und bald könnte, so berichten es britische Medien in dieser Woche, eine Solarfarm auf diesen Bergen stehen und der Schatz endgültig unerreichbar werden.