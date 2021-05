Die Werte der Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum sind massiv eingebrochen. Der Kurs von Bitcoin sackte um gut 30 Prozent ab und fiel auf ein Vier-Monatstief von 30 000 Dollar. Ethereum, eine der größten Kryptowährungen überhaupt, büßte gar knapp die Hälfte seines Wertes ein und kostete nochrund 1790 Dollar. Das ist ein Verlust von fast 40 Prozent. Damit summiert sich der Verlust an Börsenwert am gesamten Kryptowährungsmarkt auf fast eine Billion Dollar. Das entspricht der jährlichen Wirtschaftsleistung der Niederlande.

Der Grund für den Einbruch der Kurse ist die Furcht von Investoren vor einer strengeren Regulierunge des Marktes. Diese Furcht wird durch Nachrichten aus China befeuert. Die Verbände der chinesischen Finanzindustrie hatten erst vor Kurzem mitgeteilt, ihren Mitgliedern Geschäfte mit Bitcoin & Co zu verbieten. Die Kurse von Kryptowährungen schwankten stark und gefährdeten damit die wirtschaftliche und finanzielle Ordnung, warnten die National Internet Finance Association of China, die China Banking Association und die Payment and Clearing Association of China.

Bei Kryptowährungen wie Bitcoin bestimmen allein Angebot und Nachfrage den Kurs. Außerdem ist das Geschäft mit ihnen bislang weltweit kaum reguliert. Chinesische Behörden haben in den vergangenen Jahren wiederholt versucht, der Spekulation mit Cyber-Devisen einen Riegel vorzuschieben. Beobachter gehen davon aus, dass nach dem chinesischen Vorstoß auch andere Länder nachziehen und dem bislang recht unreguliertem Markt mit Kryptowährungen schärfere Regeln auferlegen könnten.