Von Max Muth

Die allermeisten deutschen Bitcoin-Investoren dürften aktuell sehr zufrieden sein mit ihrem Investment. Nur eine extrem kleine Gruppe von Anlegern, die zwischen dem 20. Januar und dem 10. Februar Bitcoin kaufte, ist im Minus. Davor hatte sich der Kurs der größten und wichtigsten Kryptowährung binnen sechs Monaten verdoppelt. Seitdem ging es erst wieder steil bergab, und seit einigen Wochen gemächlich, aber stetig, bergauf. So weit, so normal in Bitcoin-Land.