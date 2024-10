Wie US-Fernsehsender HBO den Bitcoin-Erfinder enttarnt haben will

Für die in dem Dokumentarfilm „Money Electric“ präsentierte Theorie gibt es einige spannende Indizien. Den ganz großen Beweis bleiben die Macher allerdings schuldig.

Von Max Muth

Dorian Nakamoto, Geburtsname Satoshi Nakamoto, dürfte sich über die Dokumentation „Money Electric“ gefreut haben. Der heute Mitte 70-Jährige war 2014 vom Magazin Newsweek als Bitcoin-Erfinder – nun ja – beschuldigt worden. Für ein paar Wochen wurde seine Welt auf den Kopf gestellt. Reporter campten vor seinem Haus, verfolgten sein Auto. Auch heute noch gibt es ein paar Verwirrte, die glauben, dass er etwas mit der Erfindung der bekanntesten und wertvollsten Kryptowährung der Welt zu tun haben könnte. Dabei waren die angeblichen Beweise immer extrem dünn und lassen sich in etwa so zusammenfassen: „Sein Geburtsname war Satoshi und er macht was mit Computern“.