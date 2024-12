„Das Folgende ist keine Investment-Empfehlung.“ Solche Redewendungen begegnen einem ständig, wenn man sich für Finanzthemen interessiert und dazu Texte liest und Podcasts hört. Meistens übrigens bei Inhalten, die haargenau so klingen, als wären sie ziemlich explizite Investment-Empfehlungen.

Dieser Text aber ist wirklich keine Investment-Empfehlung. Ob man in Bitcoin investiert oder nicht, hängt von vielem ab. Etwa davon, ob man genügend Spielgeld zur Verfügung hat, oder wie groß der persönliche Appetit auf Risiko ist. Und natürlich davon, ob man sich eine Geschichte über Bitcoin erzählen kann, die nicht so abgefahren ist, wie die der radikalen und eher unsympathischen Bitcoin-Jünger („Gold des Digitalzeitalters“, Absicherung gegen den „Zusammenbruch des internationalen Währungssystems“). Davon, ob ich eine Erzählung finde, mit der ich mir plausibel machen kann, warum Bitcoin als Geldanlage gerade nicht der dümmste Schachzug ist. Und vom Zufall.

Ich bin in Bitcoin „investiert“ seit ich als junger Journalist für eine Recherche herausfinden wollte, wie man Drogen bei Silk Road bestellt. Ich habe es herausgefunden, aber ein Teilschritt der Recherche bestand eben darin, Bitcoin zu kaufen. So kam ich über Drogen im Internet zu Bitcoin. Die Bitcoin lagerten damals auf der Plattform im Darkweb. Kein guter Lagerort, so stellte sich bald heraus. Die US-Bundespolizei beschlagnahmte die Seite und alle Bitcoins wenig später. Ich glaube, von mir lagen dort ca. 1,3 Bitcoin. Das FBI hat mir also mehr als 100 000 Euro gestohlen. Ich kann damit leben.

Erfolgreiches Investment durch eine Reihe von Fehlentscheidungen

Denn bei der nächsten Recherche, für die ich Bitcoin brauchte, machte ich nicht den gleichen Fehler und parkte die übrigen Coins bei einer seriösen Kryptobörse. Diese 0,313 Bitcoin wurden glücklicherweise nie von irgendeiner Polizei beschlagnahmt. Sie liegen dort seit 2015. Das Investment hat sich gelohnt. Damals lag der Kurs bei 240 Euro. Mit dem jetzigen Rekord von 100 000 Dollar, habe ich mein Investment – Stand heute – in etwa vervierhundertfacht.

Das macht mich nicht reich. Reich wäre ich, wenn ich den kleinen Bitcoin-Sparplan, den ich 2017 bei der Kryptobörse Coinbase aufgesetzt hatte, nicht pausiert hätte, als mir Coinbase mitteilte, dass sie ihre Bank von Estland nach Großbritannien verschieben. Das erschien mit komisch und ich drehte den Hahn zu. Ich verpasste dadurch ein bis zwei veritable Bullenmärkte und aktivierte den Sparplan erst wieder Ende 2021, also ungefähr ein Jahr, bevor die bis dato größte Kryptokrise ausbrach. Dennoch ließ ich diesmal den Sparplan weiterlaufen, bis Mitte 2024, als Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen wurden. Die brachten eine Menge neue Investoren und einen neuen Rekordwert für Bitcoin. Mir erschien der neue Bestkurs zu hoch. Ich lag wieder falsch.

Ich werde derzeit trotzdem nicht in Bitcoin investieren. Dass man 100 000 Dollar für einen Bitcoin zahlen soll, erscheint mir irrwitzig, obwohl es gerade weder makroökonomisch noch geopolitisch Gründe gibt, dass die Rally bald stoppen sollte. Gut möglich, dass Donald Trump die USA bald in großem Stil Bitcoin kaufen lässt, die US-Zentralbank die Leitzinsen senkt und Geld billiger macht. Das könnte den Kurs hochtreiben. Viele Anleger sind euphorisch. Ich bin misstrauisch. Und werde vermutlich wieder falschliegen.

Das eigentlich Erstaunliche ist, dass man meine Investitionsgeschichte mit Bitcoin problemlos als eine Reihe von Fehlentscheidungen betrachten könnte, das Investment insgesamt aber ein voller Erfolg war. Das liegt daran, dass ich den historisch größten Fehler in Bezug auf Bitcoins nie begangen habe. Ich habe nie verkauft. Ich betrachte mein Investment in Kryptowährungen ähnlich wie jene in ETFs. Als langfristige Wette. Das ist bei breit gestreuten ETFs eine rationale Entscheidung, auf ausreichend lange Sicht legten Unternehmenswerte an der Börse immer zu. Es bei Bitcoin genauso zu handhaben, ist deutlich schwieriger zu rechtfertigen. Die „Währung“ hat keinen offensichtlichen Gegenwert, jede Menge Volatilität und ist ein Klumpenrisiko im Portfolio für die Altersvorsorge.

Jeder Verkauf birgt das Risiko eines Totalverlusts

Das Mantra, dass ich mir bei meinen Rationalisierungsversuchen vorbete, ist immer das Gleiche: Eigentlich ist mein Investment immer noch Spielgeld, und historisch gesehen machte man mit Bitcoin schon nach drei Jahren Gewinn, selbst, wenn man zum ungünstigsten Zeitpunkt einstieg. Klar, das kann sich jederzeit ändern. Aber dann lande ich wieder bei dem Punkt mit dem Spielgeld. In Deutschland kommt noch die Absurdität hinzu, dass ETF-Gewinne zwar mit 25 Prozent besteuert werden, Bitcoin-Profite nach aber steuerfrei sind, sobald man die Kryptowährung ein Jahr gehalten hat.

Außerdem rechne ich insgeheim fest damit, dass ich im Verkaufsfall mindestens ein Drittel meiner Bitcoins auf dem Weg verliere. Das Netz ist voll von Leuten, die erzählen, dass sie entweder den Schlüssel für Cold Wallets (aus Sicherheitsgründen vom Internet getrennte Bitcoin-Tresore) verschmissen, Passwörter für Kryptobörsen vergessen oder beim Setzen einer Limit-Sell-Order eine Null zu wenig eingetragen haben. Solange ich nicht versuche zu verkaufen, kann mir das nicht passieren.

Was passieren könnte, ist, dass meine Kryptobank von Hackern ausgeräumt wird oder die Betreiber wie der berüchtigte und mittlerweile verurteilte Sam Bankman-Fried mein Geld veruntreuen. Deshalb denke ich immer wieder darüber nach, einen Teil der Bitcoin auf ein Cold Wallet zu verschieben. Aber auch dabei kann einiges schiefgehen. Ein Zahlendreher beim Verschicken und weg ist das Geld. Für immer.

Dass mein Investment derzeit im Plus ist, kann als historischer Unfall verstanden werden. Oder als Folge eiserner Disziplin. Welche Geschichte man sich eben erzählen will. Ob man in Bitcoin investiert oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Eines steht fest: Es wird selten langweilig.