Interview von Caspar Busse und Björn Finke, Essen

Leonhard Birnbaum, 57, Chef des Energiekonzerns Eon, empfängt im zwölften Stock der Zentrale in Essen. An der Fassade prangt ganz groß der neue Firmenslogan, natürlich auf Englisch: "It's on us - to make new energy work", auf gut Deutsch: Bei der Energiewende kommt es auf uns an. Grund für das Selbstbewusstsein ist, dass dem Dax-Unternehmen 1,6 Millionen Kilometer Strom- und Gasnetze in neun europäischen Ländern gehören, in Deutschland und Europa ist Eon größter Verteilnetzbetreiber. Kraftwerke besitzt der Konzern dafür nicht mehr. Um die ganzen neuen Wind- und Solarparks anschließen zu können, muss Eon das Netz massiv ausbauen - das sei eine "Herausforderung", sagt der frühere McKinsey-Berater Birnbaum, der Eon seit drei Jahren führt.