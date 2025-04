In Birmingham streikt die Müllabfuhr seit Monaten. Und je höher der Abfall sich türmt, desto klarer wird, wie tief die Gräben zwischen Arm und Reich sind.

Von Martin Wittmann, Birmingham

Zwischen all den schwarzen Bananen und verschimmelten Orangen, den zerdrückten McDonald’s-Bechern und zerknitterten Amazon-Kartons, den eingeknickten Bierdosen und ausgeleierten T-Shirts, den vollen Windeln und leeren Flaschen, den schmutzigen Matratzen und kaputten Kühlschränken, den grauen Plastiksäcken und weißen Einkaufstüten, in diesem unübersichtlichen Haufen Müll also, der sich hier ranzend und stinkend sammelt, wird von Tag zu Tag nur eines immer sichtbarer.