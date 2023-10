Birkenstock will mithilfe des Börsenganges vor allem in Asien wachsen.

Der deutsche Schuhhersteller feiert sein Debüt an der New Yorker Börse. Der Start allerdings floppt.

Von Ann-Kathrin Nezik

Neulich in der Schuhabteilung eines Mailänder Luxuskaufhauses: Zwischen Pumps von Manolo Blahnik und Stiefeln von Gucci stehen dort ganz selbstverständlich auch die Schlappen von Birkenstock, Modell Arizona. Noch vor zehn Jahren trugen vor allem Kindergärtnerinnen und Sozialkundelehrer Birkenstock-Schuhe, gern zusammen mit Wollsocken. Seither hat es das Unternehmen aus Linz am Rhein weit gebracht. Nicht nur in Luxuskaufhäusern, auch an den Füßen von Hollywoodstars wie Jennifer Lawrence sieht man die Latschen heute regelmäßig.