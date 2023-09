Birkenstock hat in New York nun offiziell seinen Börsengang beantragt. Aus den unmodischen Gesundheitslatschen ist längst ein It-Piece geworden - mit dem sich viel Geld machen lässt.

Von Theo Harzer

Birkenstock hat große Neuigkeiten. Das Unternehmen aus dem Westerwald, bekannt für seine ergonomischen Sandalen, hat in der Nacht zum Mittwoch Einzelheiten zu seinem geplanten Börsengang in New York angekündigt. Möglich ist offenbar, dass die Aktien, die das Börsenkürzel BIRK haben werden, schon im Oktober erstmals notiert werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz soll dem Finanzdienst Bloomberg zufolge mit mindestens acht Milliarden Dollar bewertet werden, möglicherweise auch mehr.