Wenn man zynisch sein wollte, dann könnte man sagen: Friedrich Merz hat geliefert. Wie vom Bundeskanzler versprochen, spüren viele Bürgerinnen und Bürger nur wenige Monate nach Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung nämlich tatsächlich, dass sich wirtschaftlich etwas tut im Land. Das Problem ist nur: Anders als avisiert, verändern sich die Aussichten nicht etwa zum Guten. Vielmehr hat sich Deutschland nach dem kleinen Zwischenhoch zu Jahresbeginn einmal mehr im Konjunkturmorast festgefahren.
KonjunkturBruttoinlandsprodukt stagniert erneut
Eine so lange Durststrecke gab es noch nie: Die vom Kanzler versprochene Wende lässt weiter auf sich warten – stattdessen stagniert die Wirtschaft. Sowohl die Firmen als auch die Verbraucher sind pessimistisch.
Konjunktur:„Die deutsche Wirtschaft entfaltet einfach keine Dynamik“
Export, Bau, Industrie: Die Lage ist noch schlechter als gedacht. Von April bis Juni ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt laut Statistischem Bundesamt um 0,3 Prozent eingebrochen. Ökonomen sehen aber auch Grund zur Hoffnung.
