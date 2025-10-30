Eine so lange Durststrecke gab es noch nie: Die vom Kanzler versprochene Wende lässt weiter auf sich warten – stattdessen stagniert die Wirtschaft. Sowohl die Firmen als auch die Verbraucher sind pessimistisch.

Wenn man zynisch sein wollte, dann könnte man sagen: Friedrich Merz hat geliefert. Wie vom Bundeskanzler versprochen, spüren viele Bürgerinnen und Bürger nur wenige Monate nach Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung nämlich tatsächlich, dass sich wirtschaftlich etwas tut im Land. Das Problem ist nur: Anders als avisiert, verändern sich die Aussichten nicht etwa zum Guten. Vielmehr hat sich Deutschland nach dem kleinen Zwischenhoch zu Jahresbeginn einmal mehr im Konjunkturmorast festgefahren.