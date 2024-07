Die Nachricht über den Rückgang des BIP kommt überraschend, Ökonomen hatten eigentlich ein leichtes Wachstum erwartet. Von einem nennenswerten Aufschwung in Deutschland könne keine Rede sein, schrieb nun Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

IWF erwartet für Deutschland das schwächste Wachstum der G-7-Staaten

Eine schnelle Erholung ist im laufenden Jahr nicht in Sicht. „Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest vor Kurzem. Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer erwartet „für das zweite Halbjahr allenfalls ein blutleeres Wachstum“.

Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland hinterher: Der Internationale Währungsfonds prophezeit für 2024 nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent – die schwächste Rate aller führenden westlichen G-7-Industriestaaten. Für die Weltwirtschaft rechnet der IWF mit einem Plus von 3,2 Prozent.

2023 war Deutschland mit einem Minus von preisbereinigt 0,2 Prozent in eine leichte Rezession gerutscht. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft bekam die Abkühlung der Weltkonjunktur ebenso zu spüren wie die hochgeschossenen Energiepreise und die rasant gestiegenen Zinsen. Zudem fehlen Fachkräfte und Unternehmen klagen über zu viel Bürokratie.

Im ersten Quartal 2024 hatte das Statistische Bundesamt dann ein leichtes Wachstum des BIP von revidiert 0,2 Prozent registriert. Der Mini-Aufschwung war von leicht gestiegenen Bau-Investitionen und anziehenden Exporten getragen worden. Der private Konsum sank zu Beginn des Jahres hingegen trotz nachlassender Inflation preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent.

Das Statistische Bundesamt legte am Dienstag zudem Zahlen zur Inflation im Juli vor, die in mehreren Bundesländern wieder leicht gestiegen ist. In Nordrhein-Westfalen legten die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, nachdem die Teuerungsrate im Juni noch 2,2 Prozent betragen hatte. In Sachsen kletterte die Inflationsrate sogar von 2,8 auf 3,1 Prozent, in Baden-Württemberg von 1,9 auf 2,1 Prozent. In Hessen (1,8 Prozent) und Brandenburg (2,6 Prozent) blieb sie dagegen unverändert, während sie in Bayern von 2,7 auf 2,5 Prozent sank.

Das Statistische Bundesamt will am Nachmittag eine erste bundesweite Schätzung abgeben. Im Juni war der typische Korb aus Waren und Dienstleistungen 2,2 Prozent teurer als ein Jahr zuvor; im Mai lag die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent. Bei einem Wert um die 2,0 Prozent sieht die Europäische Zentralbank die angestrebte Preisstabilität erreicht.

Im Juni hatten sinkende Preise für Energie und nur noch moderate Zuwächse bei den Nahrungsmittelpreisen die Inflation gedämpft. Dienstleistungen wurden dagegen deutlich teurer, was sich etwa in der Gastronomie oder in Autowerkstätten bemerkbar macht. Bei Dienstleistungen schlagen sich auch die zuletzt höheren Tarifabschlüsse der Gewerkschaften nieder.