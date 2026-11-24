In diese Liste schafft es nicht jeder. Jedes Jahr veröffentlicht das US-Magazin Time eine Liste der 300 besten Innovationen, die das Leben, wie es heißt, besser, smarter und auch lustiger machen. 2026 schaffte es das deutsche Start-up Amsilk in die Liste in der Kategorie Fashion. Das Unternehmen stellt biotechnologisch Seidenproteine her und hat sich die Natur zum Vorbild genommen, nämlich Spinnen und deren genetischen Bauplan von Seidenproteinen, aus denen sie ihre Netze spinnen. Die biotechnologisch hergestellten Proteine werden zum Beispiel in Garnen für Textilien eingesetzt und künftig vielleicht auch in Reinigungsmitteln und für die Haarpflege. In der Frühjahrskollektion 2026 präsentierte das Modehaus Balenciaga eine Seidenbluse und ein Wickelkleid aus einem Gewebe, dem Amsilk-Proteine beigemischt waren. Amsilk hält die Patente, produziert werden die Proteine von Partnern wie dem Essener Konzern Evonik und der Europa-Tochter des japanischen Lebensmittel- und Biotechnologiekonzern Ajinomoto.