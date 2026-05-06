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MeinungKahlschlag bei BiontechWie sich das Ehepaar Şahin und Türeci demontiert

Kommentar von Elisabeth Dostert

Lesezeit: 2 Min.

Uğur Şahin (re.) und Özlem Türeci bei einer Preisverleihung 2021.
Uğur Şahin (re.) und Özlem Türeci bei einer Preisverleihung 2021. Christoph Hardt/Future Image/imago images

Biontech stellt die Produktion von Impfstoffen in Deutschland ein. Das ist eine schlechte Nachricht für das Land.

Es waren mal ein Held und eine Heldin. Zumindest wurden Uğur Şahin und Özlem Türeci zeitweilig und in Teilen der Öffentlichkeit dazu erhoben. Auch mit öffentlicher finanzieller und unbürokratischer Unterstützung gelang es ihnen und ihrer Firma Biontech, innerhalb nicht einmal eines Jahres einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, das sich Anfang 2020 weltweit ausbreitete. Der Weltgesundheitsbehörde WHO wurden bis Ende März 2026 mehr als sieben Millionen Todesfälle gemeldet. Milliarden Menschen wurden gegen das Virus geimpft und viele davon mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech. Das Ehepaar Şahin/Türeci wurde mit Preisen überhäuft, Politiker und Politikerinnen zeigten sich gerne mit den beiden, als würde ein wenig Glanz abfallen.

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