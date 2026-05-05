Bevor Uğur Şahin und Özlem Türeci, die Mitgründer des Mainzer Biotechnologieunternehmens Biontech, zum Jahresende die Firma verlassen, räumen sie noch auf. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stellt es die Produktion von Corona-Impfstoffen in Deutschland ein, fast alle inländischen Produktionsstandorte werden geschlossen und bis zu 1860 Stellen gestrichen. „Im Laufe des Jahres werden wir die letzten Chargen hier in Deutschland herstellen“, sagte eine Biontech-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters. Covid-Impfstoffe werden künftig komplett vom US-Partner Pfizer hergestellt. Die Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie die ⁠Standorte von Curevac in Tübingen und Wiesbaden werden geschlossen. In Deutschland bleiben neben dem Hauptsitz in Mainz künftig nur noch die Bürostandorte Berlin und München erhalten. Die Schließungen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Das Unternehmen rechnet nach vollständiger Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2029 mit wiederkehrenden jährlichen Einsparungen von bis zu rund 500 Millionen Euro.