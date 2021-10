Von Elisabeth Dostert, Frankfurt

An den Applaus haben sich Özlem Türeci und Uğur Şahin immer noch nicht gewöhnt. Die Mitgründer des Unternehmens Biontech stehen auf der Bühne des Literaturhauses Frankfurt und lassen ihre Blicke über das Publikum schweifen. Sie lächeln - und sehen doch so aus, als würden sie am liebsten ganz schnell die Bühne verlassen. Gerade haben sie über das Buch "Projekt Lightspeed" gesprochen, das der Journalist Joe Miller über sie und mit ihnen geschrieben hat. Es erzählt die Geschichte, wie sie binnen nicht einmal eines Jahres den Impfstoff Comirnaty gegen das Coronavirus zur Zulassung gebracht haben. Die rund 120 Karten für die Veranstaltung waren so schnell ausverkauft, als ginge es um Tickets für ein Popstar-Konzert.