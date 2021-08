"Alle Welt will ihn": Der Impfstoff von Biontech ist nicht nur gut im Kampf gegen die Pandemie, sondern auch für den Aktienkurs der Firma.

Der Aktienkurs des Impfstoff-Herstellers steigt und steigt. Manche sehen in Biontech schon das deutsche Apple. An der Börse ist die Firma mehr wert als viele Dax-Konzerne. Wie kann das sein?

Von Elisabeth Dostert

Wo soll das enden? Am Montag schoss der Aktienkurs des Impfstoffherstellers Biontech auf 447,23 Dollar je Aktie. An der Börse war die Firma rund 108 Milliarden Dollar wert. Ein Rekord. Vor der Corona-Pandemie verbanden Menschen Mainz eher mit Mainzelmännchen, Fastnacht und Gutenberg, nicht mit Biontech. Jetzt kennen Millionen Menschen die Firma, schon weil sie den Namen auf dem Fläschchen im Impfzentrum oder beim Arzt lesen könnten, wenn sie sich ihre Spritze gegen das Virus holen. Eigentlich lautet der Markenname des Impfstoffs Comirnaty, aber an Stammtischen, auf der Straße, überall ist nur von Biontech die Rede.