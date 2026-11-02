Genaue Zahlen über die Wirtschaftsleistung der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea sind rar. Auch das Außenhandelsvolumen wird eher geschätzt als gemessen, es sollen in den vergangenen Jahren je rund drei Milliarden Dollar gewesen sein. Ein paar Eckdaten sind allerdings bekannt: So ist der größte Handelspartner China, die größten Posten bei der Ausfuhr sind Perücken und Wimpern. Insgesamt soll Nordkorea zuletzt Waren im Wert von rund 470 Millionen Dollar exportiert haben.

Das eigentlich erfolgreichste Exportgut Nordkoreas ist jedoch seit Jahren ein anderes. Das Land lässt seine Hacker weltweit mitmischen, die bringen Geld zurück. So auch am Donnerstag. Mit einem einzigen 20-minütigen Angriff raubten die Hacker rund 6,3 Milliarden Dollar an Kryptowährungen von der Kryptobörse Binance. Die größten Mengen wurden in den Währungen Ethereum, Bitcoin und in den Stablecoins der Krypto-Firmen Tether und Circle erbeutet.

Verantwortlich für den Hack ist laut einhelliger Meinung praktisch aller Experten eine Gruppe namens Tradertraitor, eine Untergruppierung der nordkoreanischen Staatshackergruppe Lazarus.

Das Opfer ist nicht irgendwer im Kryptogeschäft. Binance gilt zusammen mit Coinbase als Rückgrat der Kryptoindustrie. Der in China geborene Changpeng „CZ“ Zhao gründete die Firma ursprünglich in seinem Geburtsland, zog dann weiter nach Malta und drückt sich seitdem um einen echten, festen Firmensitz. Aufsichtsbehörden in Deutschland, Großbritannien und anderswo warnten wegen fehlender Regeltreue jahrelang vor Binance als Risiko für die Verbraucher.

Als schließlich die Vereinigten Staaten CZ vor einigen Jahren wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze anklagten, handelte der einen Deal mit den Behörden aus. CZ bekannte sich schuldig, Binance bezahlte vier Milliarden Dollar. Ein Richter verurteilte ihn zu vier Monaten Haft. Wenig später war Binance Teil eines Deals, bei dem ein Fonds aus Abu Dhabi zwei Milliarden Dollar in die Firma investierte. Weil der Fonds das mithilfe einer vom Trump-Clan herausgegebenen Kryptowährung tat, brachte dieser Deal der Trump-Familie jährlich 80 bis 100 Millionen Dollar. Wenig später begnadigte Donald Trump CZ.

Im Fall des Binance-Hacks hat sich auch das FBI auf Tradertraitor und damit Nordkorea als Täter festgelegt. Der US-Präsident sah das Stunden später allerdings noch anders: „We don’t know it was North Korea.“ Die globale Cybersicherheitscommunity widersprach ziemlich einstimmig: Yes, Donald, we do. Dafür spricht laut FBI unter anderem, dass bei dem Hack Kryptowährungsadressen wiederverwendet wurden, die Lazarus schon bei einem Angriff 2025 nutzte.

Hacker, per Steckbrief gesucht

Nordkorea mag wirtschaftlich vergleichsweise unbedeutend sein, doch was Hacking angeht, ist das Land eine Weltmacht. Machthaber Kim Jong-un hat früh erkannt, welche Chance die Asymmetrie der Cyberkämpfe seinem Land bietet. Schätzungen zufolge hat Nordkorea eine regelrechte Armee an Hackern aufgebaut, von mehr als achttausend ist die Rede.

Die Staatshacker sind legendär. Das hat zum einen mit den Unmengen an Devisen zu tun, die sie ihrem unter Sanktionen leidenden Land verschaffen. Es hat auch mit ihren Fähigkeiten zu tun, sie können es mit Hackern jeder Industrienation aufnehmen. Und es hat mit dem Namen zu tun, den eine Cybersicherheitsfirma ihnen 2016 gab, und der seither weltweit Schrecken verbreitet: Lazarus. Eine Gestalt, die in einer Bibelgeschichte durch Jesus von den Toten wiedererweckt wird.

Die Gruppe existiert wohl seit 2009, doch ihre Legende beginnt so richtig 2014, als sie mutmaßlich aus Rache das Filmstudio Sony Pictures hacken. Das Studio hatte den Film „The Interview“ produziert, der die Ermordung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un thematisiert. „Guardians of Peace“ nannten sich die Hacker damals, als sie Gigabytes an Daten von Sony stahlen und das Studio erpressten. Sie drohten unter anderem mit Anschlägen auf Kinos und Veröffentlichung der Daten. Die Erpressung funktionierte, Sony sagte den Filmstart zunächst ab. Erst viel später schaffte es das Werk doch noch auf die große Leinwand.

Der republikanische Senator John McCain kommentierte damals, Sonys Zurückhaltung aus Angst würde die Täter nur ermutigen, künftig noch aggressiver zu hacken. Zwölf Jahre später steht fest: McCain hatte recht. Nur hackte Lazarus fortan keine Filmstudios mehr. Die Gruppe spezialisierte sich stattdessen auf einen Bereich, in dem mehr zu holen ist: die Kryptoindustrie.

Eine von den Vereinten Nationen eingesetzte Expertengruppe schätzte 2024, dass Lazarus zwischen 2017 und 2023 mindestens drei Milliarden Dollar durch Krypto-Hacks eingenommen haben dürfte. Zwei Jahre später gab das Blockchain-Analyse-Unternehmen Chainalysis die Summe mit mehr als sechs Milliarden an. Am Donnerstag kamen auf einen Schlag noch einmal mehr als sechs Milliarden Dollar zu dieser Bilanz hinzu.

Ganz so hoch dürfte die Summe allerdings nicht bleiben. Kurz nach dem Hack froren die Firmen Tether und Circle, die Stablecoins ausgeben, rund 2,4 Milliarden Dollar der Beute ein. Anders als bei klassischen Kryptowährungen behalten Stablecoin-Unternehmen die Kontrolle über alle Coins. Deswegen werden sie von Krypto-Jüngern angefeindet, sie würden die dezentrale Grundidee der Bewegung verraten. In diesem Fall zeigt sich eine der Stärken der Zentralisierung, durch die das Geld auch nach der Ausgabe noch kontrolliert werden kann.

Doch egal, wie viel die Hacker am Ende von ihrer Beute behalten können, eins ist klar: Das dürfte der bis dato größte Raub in der Geschichte der Menschheit sein. Beim bis Donnerstag größten Diebstahl, den ebenfalls Lazarus 2025 bei der Plattform Bybit beging, stahlen die Hacker rund 1,5 Milliarden Dollar.

Mit dem Cabrio in den Schurkenstaat

Wie viel in Nordkorea letztlich ankam, ist dagegen unklar. Um gestohlene Kryptowährungen zu waschen, muss das Geld massenhaft in andere Währungen getauscht, in anonyme Gemeinschaftskonten – sogenannte Pools – eingezahlt und wieder aus ihnen abgehoben werden. Man kann sich das System tatsächlich vorstellen wie eine riesige Wäschetrommel, in die Kryptowährungen geschüttet werden. Hinten kommt leidlich sauberes Geld wieder heraus, aber auf dem Weg bleibt immer etwas hängen, und zwar meist mehr als ein paar Socken. Um die zehn Prozent dürften auf jeden Fall in der metaphorischen Wäschetrommel bleiben, schätzen Experten.

Bleibt man im Bild des Bankraubs, dann sind die Hacker gerade in einem Cabrio auf dem Weg in ein Land ohne Polizei, aber ständig flattern Scheine aus den Taschen. Der Rest wird dann die inoffizielle Außenhandelsbilanz Nordkoreas aufhübschen.

Für Außenstehende eher unverständlich ist, warum niemand etwa gegen die Hacker aus dem Schurkenstaat unternimmt. Das liegt unter anderem daran, dass es kein leichtes Unterfangen ist. Strafverfolger haben keine Chance, solange die Täter in Nordkorea sind oder in China und anderen Nordkorea freundlich gesinnten Staaten ein und aus gehen. Das FBI sucht seit Jahren einige der Hacker per Steckbrief – ohne Erfolg. Auch ein Gegenschlag ist schwer. Sogar Cyberhacker der USA dürften es nicht gerade leicht haben, viel Schaden gegen sie anzurichten, zumal unklar ist, was überhaupt zerstört werden soll. Die digitale Infrastruktur der nordkoreanischen Hacker etwa dürfte großteils im Ausland liegen.

Für die Nutzer der Plattform Binance wird der Hack aller Voraussicht nach langfristig keine Konsequenzen haben. Zwar war das Abheben vieler Währungen ein paar Tage ausgesetzt, und als es wieder erlaubt war, zogen Kunden Einlagen in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar ab. Doch seitdem hat sich die Lage wieder beruhigt. Dabei half wohl auch, dass Binance rasch ankündigte, alle gestohlenen Einlagen eins zu eins ersetzen zu wollen. Mehrere Milliarden Dollar lägen in für solche Notfälle gedachte Fonds. Weitere Mittel kämen aus den Währungsbeständen von Binance selbst.

Wie die Hacker ins System kamen, ist nicht abschließend geklärt. Binance selbst hatte anfangs behauptet, der Laptop eines Entwicklers sei gehackt worden. Experten bezweifeln aber, dass das einen derart großen Diebstahl erklären kann. Sie kritisieren, dass es offenbar keine Notfallmechanismen gab, die die Abflüsse stoppten. Es gibt also offenbar Nachholbedarf bei der Sicherheit von Binance. Nun ist Eile geboten. Denn eines steht fest: Lazarus kommt wieder.