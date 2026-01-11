Wenn zwei Menschen sich scheiden lassen, mag das für den einen oder anderen eine Befreiung sein. In der großen Mehrheit der Fälle aber ist es schlimm: gebrochene Herzen, zerstörte Lebensentwürfe, unglückliche Kinder, Schwiegereltern oder Freunde sowie Haushaltsgegenstände, die aufgeteilt werden müssen oder im Streit längst zerstört wurden, weil sie gegen die Wand geflogen sind. Keiner hat was davon, außer den Anwälten. Könnte man meinen.
SuperreicheWie die Welt vom Ende der Gates-Ehe profitiert
Lesezeit: 2 Min.
Die Trennung von Melinda und Bill Gates ist schon fünf Jahre her. Nun zeigt sich, dass das Ende des mächtigen Paares möglicherweise wirklich eine gute Sache ist – philanthropisch gesehen zumindest.
Von Lea Hampel, München
