Interview von Alexandra Föderl-Schmid und Lisa Nienhaus

Bill Gates ist beinahe schon auf dem Sprung Richtung Europa. Zur Münchner Sicherheitskonferenz kommt er nach Deutschland. Doch an diesem Morgen lässt er sich zum Interview noch aus Kalifornien zuschalten. Vor 47 Jahren hat Gates Microsoft gegründet und zu einem Weltkonzern gemacht. Heute gehört ihm zwar noch ein kleiner Anteil an dem amerikanischen Software-Unternehmen, aus dem Geschäft hat er sich aber zurückgezogen. Nun kümmert sich vor allem um die Bill & Melinda-Gates-Stiftung. Natürlich verfolgt er weiter, was sich technologisch tut. Seine Hoffnung, dass Innovationen die Welt verbessern können, ist ungebrochen.