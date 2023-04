Bill Anderson:So tickt der neue Bayer-Chef

Der US-Amerikaner Bill Anderson leitet künftig den Pharma- und Agrochemiekonzern. Was will er anders machen als sein Vorgänger? Ein Vorstellungstermin.

Von Elisabeth Dostert, Leverkusen

An seinem zweiten Arbeitstag bei Bayer trägt Bill Anderson eine schwarze Jeans, einen dunkelblauen leichten Blazer, einen hellgrauen Pullover, schwarze Sneaker von Prada. Es gibt Menschen, die wollten wissen, was er an seinem ersten Arbeitstag tragen wird, schrieb Anderson, 56, am Sonntag im Karriere-Netzwerk Linkedin. Er arbeitet sich jetzt ein und Anfang Juni übernimmt er von Werner Baumann, 60, den Vorstandsvorsitz. Was er als Erstes ändern werde bei Bayer, wollten die Leute auch wissen, schreibt Anderson auf Linkedin. Ob er nicht eigentlich ein Pharma-Typ sei?