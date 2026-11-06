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ComputerspieleZocken, während andere arbeiten

Lesezeit: 3 Min.

Werbeplakat für das Spiel GTA VI in Bagnolet, einem Vorort von Paris.
Werbeplakat für das Spiel GTA VI in Bagnolet, einem Vorort von Paris.
Dimitar Dilkoff/AFP

Das neue GTA 6 kommt raus, aber blöderweise an einem Wochentag. Wer für den großen Tag frei braucht, der kann sich an einen Anbieter für Bildungsurlaub wenden.

Von Gunnar Herrmann

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Bildungsurlaub. Das klingt für viele Deutsche, insbesondere wenn sie Arbeitgeber sind, immer noch ein wenig nach Müßiggang und Auszeit, nach Goethes Italienreise ins „Land, wo die Zitronen blühn“. Fast zwei Jahre, vom Herbst 1786 bis zum Frühling 1788, war der Dichter einst unterwegs. Dafür musste er sich als Hofbeamter, der er auch noch war, bei seinem Chef, dem Herzog, abmelden und auf fürstliches Verständnis hoffen. Viele Angestellte haben es heute besser: In fast allen Bundesländern, mit Ausnahme von Bayern, gibt es mittlerweile einen gesetzlichen Anspruch auf Bildungsurlaub.

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