Trotz Sanktionen:Bayerisches Bier für Russland

Von Ina Verstl

Sechs Monate nach Kriegsbeginn in der Ukraine spüren russische Verbraucher noch immer nicht die volle Wucht westlicher Sanktionen und Boykotts: Nicht zuletzt fließen beliebte Münchner Biere wie Franziskaner, Löwenbräu und Spaten auch weiterhin. In den Regalen besserer Supermärkte in Moskau stehen nicht nur diese drei Marken, sondern auch viele andere, darunter das belgische Leffe-Bier. In manchen Restaurants findet man Spaten vom Fass auf der Karte, im Laden kostet die 0,45-Liter-Dose in diesen Tagen umgerechnet drei Euro - kein billiges Vergnügen.