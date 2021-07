US-Präsident Joe Biden will den Wettbewerb in der amerikanischen Wirtschaft fördern und der Übermacht von Großkonzernen in bestimmten Branchen Einhalt gebieten. "Ich bin ein stolzer Kapitalist", sagte Biden. "Aber lassen Sie mich ganz klar sagen: Kapitalismus ohne Wettbewerb ist kein Kapitalismus, sondern Ausbeutung." Das System müsse für die Menschen arbeiten, nicht andersherum. Biden unterzeichnete eine entsprechende Verfügung, um Wettbewerbshindernisse einzuschränken.

Insgesamt geht es um 72 Einzelmaßnahmen, die den Wettbewerb stärken sollen. Sie betreffen etwa die Landwirtschafts-, Luftfahrts-, Gesundheits-, Internet- oder Bankenbranche. Bei vorzeitigen Kündigungen von Internetverträgen sollen zum Beispiel überhöhte Gebühren verboten werden. Mieter sollen aufgrund von Exklusivverträgen nicht mehr nur eine einzige Option für einen Internetvertrag haben. Bei der Reparatur von Geräten soll der Hersteller Selbst- oder Fremdreparaturen nicht per se verbieten können. Die Preise für Medikamente sollen gesenkt werden. Landwirte sollen zudem leichter klagen können, wenn sie von Schlachtbetrieben zu wenig Geld für ihre Tiere erhalten.

"Das Herz des amerikanischen Kapitalismus ist eine einfache Idee: offener und fairer Wettbewerb", sagte Biden weiter. Mit seinem Vorhaben beende er ein 40-jähriges, schief gelaufenes "Experiment", welches US-Firmen erlaubte, wegen mangelnder Regulierung monopolitische Strukturen zu schaffen und so der amerikanischen Bevölkerung zu schaden. Vor 40 Jahren kam der damalige US-Präsident Ronald Reagan an die Macht, der weitreichende Liberalisierungen in Wirtschaftsfragen anstieß. Die Menschen seien aufgrund des fehlgeschlagenen Experiments heute gezwungen, schlechte Bedingungen bei Waren und Dienstleistungen zu akzeptieren, die sie zum Leben bräuchten, sagte Biden.

Bidens "Pflicht zu handeln"

Insgesamt würden höhere Preise und niedrigere Löhne, die durch mangelnden Wettbewerb verursacht werden, einen US-Durchschnittshaushalt schätzungsweise 5000 US-Dollar (gut 4213 Euro) pro Jahr kosten, so das Weiße Haus. In zahlreichen Branchen kontrolliere eine kleine Anzahl von großen Unternehmen einen maßgeblichen Teil des Geschäfts. Dieser Mangel an Wettbewerb treibe die Preise für die Verbraucher in die Höhe und drücke die Löhne.

Während die Börsen gelassen auf die Nachricht reagierten, kritisierten große Wirtschaftsverbände die Ankündigung des Präsidenten als einen Eingriff in den freien Markt und Lösungen für Probleme, nach denen man suche. Bidens Pressesprecherin Jen Psaki sagte, dass Rechtsstreitigkeiten wegen den neuen Regelungen möglich seien. Jedoch sei Biden der Meinung, er müsse das sich auf das fokussieren, was im Interesse der amerikanischen Verbraucher liege. Und wenn mangelnder Wettbewerb die Preise in die Höhe treibe und Arbeitern schade, habe er eine "Pflicht zu handeln".