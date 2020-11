Von Elisabeth Dostert, Thomas Fromm und Michael Kläsgen

In den USA war es der Amazon-Chef, der die vielleicht deutlichsten Worte zum Wahlsieg Joe Bidens fand. Dessen Sieg, so Jeff Bezos, dem auch die Trump-kritische Washington Post gehört, zeige, dass "Einheit, Empathie und Anstand nicht die Eigenschaften einer vergangenen Ära" seien. Der Walmart-Chef gratulierte, der Chef eines großen Autozulieferers lobte, und die National Association of Manufacturers, die Vereinigung der verarbeitenden Industrie in den USA, glaubt, ein zentrales Muster erkannt zu haben: Die US-Wähler seien nicht "an extremer Politik von einer Seite interessiert". Vielmehr wollten sie "eine smarte, stabile und lösungsorientierte Führung".