Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Gerade geht der dritte Corona-Sommer zu Ende. Aber eine Frage aus dem ersten Sommer der Pandemie ist juristisch immer noch nicht ganz geklärt. Wer trägt die Kosten, wenn der Kunde aus Vorsicht eine Pauschalreise abgesagt hat - der Veranstalter oder er selbst? Anfang August hatte der Bundesgerichtshof (BGH) das erste Verfahren zu diesem Thema erst einmal dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgelegt, weil wichtige Rechtsfragen zunächst auf europäischer Ebene geklärt werden müssen. An diesem Dienstag kam es immerhin in einem Fall zu einem klärenden Urteil. Eine verhinderte Urlauberin, die im Frühsommer 2020 eine Flussreise abgesagt hatte, bekam in Karlsruhe Recht.

Die Donau-Kreuzfahrt sollte durch Ungarn, Österreich und die Slowakei gehen, vom 22. bis zum 29. Juni 2020 für 1600 Euro pauschal. Gebucht hatte eine alte Dame von 84 Jahren, und zwar schon im Januar, als noch niemand ahnte, mit welcher Wucht das Virus in die Reisesaison einschlage sollte. Doch nachdem die ersten Verwerfungen sichtbar geworden waren, wurde der 84-Jährigen die Sache zu riskant. Am 7. Juni erklärte sie ihren Rücktritt von der Reise und verlangte ihre angezahlten 320 Euro zurück. Doch das Reiseunternehmen drehte den Spieß um und verlangte 85 Prozent des Preises als Stornokosten.

Normalerweise richtet sich die Höhe der Stornokosten nach dem Zeitpunkt des Rücktritts; je näher er am Reisebeginn liegt, desto höher fallen die Kosten aus. Ganz ohne Zahlung kommt eine Urlauberin nur dann davon, wenn die Reise wegen "außergewöhnlicher Umstände" erheblich beeinträchtigt wäre.

Ist die Pandemie ein "außergewöhnlicher Umstand", obwohl sie weltweit herrschte?

Die Anwälte des Veranstalters wollten den BGH davon überzeugen, dass die Pandemie - wenigstens im Sinne des Gesetzes - gar kein "außergewöhnlicher Umstand" sei, weil ja nicht nur am Urlaubsort Corona herrschte, sondern weltweit. Dieses Argument schien dem BGH aber zu weit hergeholt. "Wir vermögen dem nicht zu folgen", sagte der Senatsvorsitzende Klaus Bacher bei der Urteilsverkündung.

Dass die Klägerin nicht auf den Kosten der Kreuzfahrt sitzen blieb, ist allerdings auch den Besonderheiten gerade dieser Reise geschuldet. Zwar war eine weltweite Reisewarnung bereits am 14. Juni wieder aufgehoben worden, also nach dem Rücktritt, aber noch vor Reisebeginn. Laut BGH durfte die 84-Jährige aber im Moment ihrer Absage davon ausgehen, dass auf dem Schiff "unzumutbare Gefahren" auf sie zukämen. Vor allem: die unvermeidliche Nähe zu den anderen Passagieren.

Normalerweise sei diese Nähe womöglich sogar erwünscht bei solchen Reisen, sagte Bacher. Aber weil in Pandemiezeiten jeder Mensch auch ein Virenträger sein kann, hielt der BGH die Stornierung für nachvollziehbar. Daran änderte auch das Hygienekonzept des Veranstalters nichts, der die Zahl der Reisenden von 176 auf 100 gesenkt zwei Essensschichten eingeführt hatte. Laut BGH darf in einem solche Fall auch das Alter und die damit verbundene Krankheitsgefahr berücksichtigt werden.

Mit dem Urteil ist nun immerhin geklärt, dass bestimmte Risikokonstellationen - die Enge des Kreuzfahrtschiffes, die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe - zu einem Reiserücktritt berechtigen können. Allerdings ging es hier um eine Buchung aus der Zeit vor Corona. Wer dagegen seine Reise in einer bereits sichtbaren Pandemie gebucht hat, dürfte bei den Stornokosten schlechtere Karten haben.

Vorerst ungeklärt bleibt zudem die Frage, die der BGH dem EuGH vorgelegt hat: In welchem Zeitpunkt müssen die "außergewöhnlichen Umstände" eigentlich vorgelegen haben? Im Moment der Absage durch den Reisenden oder zum geplante Reisebeginn? Anders ausgedrückt: Bekommen die Übervorsichtigen ihr Geld zurück, die frühzeitig ihren Trip gecancelt haben und denen die spätere Entwicklung recht gab? Die Antwort darauf liegt laut BGH in der EU-Pauschalreiserichtlinie. Und darüber werde der EuGH hoffentlich bald entscheiden.