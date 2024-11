Viele Kundinnen und Kunden zahlreicher Banken und Sparkassen haben in den vergangenen Jahren einen Brief erhalten, der so oder so ähnlich klingen könnte: „Zum 1. Januar stellen wir unsere Produktpalette um und führen neue Kontomodelle ein. Bitte stimmen Sie den neuen Geschäftsbedingungen zu, damit unsere Partnerschaft in bewährter Weise fortgeführt werden kann.“ Der – kaum verhüllte – Zweck der Schreiben: Die Banken wollten sich von ihrer Kundschaft das Okay für zum Teil saftige Preiserhöhungen zusichern lassen.