Elon Musk dominiert derzeit mit seiner „Falcon 9“ die Raumfahrt. Sein Rivale Jeff Bezos könnte nun zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten werden. Noch in diesem Jahr soll seine große Trägerrakete „New Glenn“ abheben.

Von Dieter Sürig

Im Grund genommen ist Blue-Origin-Gründer Jeff Bezos von der Unternehmensphilosophie her eher der Gegenentwurf zu Space-X-Gründer Elon Musk. Zwei Milliardäre, zwei Raumfahrtkulturen: Space-X arbeitet möglichst autark, während Blue Origin mit Konzernen wie Boeing und Lockheed Martin kooperiert. Space-X experimentiert in aller Öffentlichkeit, Blue Origin eher nicht. Bezos lässt sich auch über den Vorsprung von Space-X nicht aus der Ruhe bringen: nicht von dem Erfolg der Falcon 9, nicht von den regelmäßigen Astronautentransporten der Kapsel Crew Dragon zur Raumstation ISS, nicht von den ersten Testflügen des Riesenraumschiffs Starship. Nur als die Nasa 2021 Space-X mit dem Bau eines Mondlanders beauftragte, klagte Blue Origin wegen angeblicher Fehler im Vergabeverfahren - und verlor. 2023 erhielt Bezos’ Firma dann aber doch noch einen Auftrag für eine Mondfähre, denn die Nasa will immer zwei Anbieter haben.