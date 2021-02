Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Da steht er also, dieser Jeff Bezos, auf einer Plattform in dieser überdimensionierte Lagerhalle, und man wüsste nur zu gern, was er in diesem Moment denkt. Es ist April 2020, die Pandemie hat gerade erst begonnen, der Amazon-Gründer besucht eines dieser Fulfillment-Center, die zu Symbolen des Konzerns geworden sind. Die Mitarbeiter begrüßen ihn respektvoll, ja fast schon ängstlich, obwohl Bezos überaus freundlich und dankbar daherkommt, und irgendwann steht er wie der Kapitän auf der Brücke eines Schiffs, der die See begutachtet.