8. Juni 2019, 19:47 Uhr Fleischersatz Auch ein Veggie-Burger ist ein Burger

(Foto: beyond meat)

Einige Politiker wollen verbieten, dass vegetarische Produkte wie Fleisch heißen. Das ist absurd. Fleischesser dürften öfter vegetarisch essen, wenn auf der Verpackung Burger steht - nicht Bratling.

Kommentar von Veronika Wulf

Er riecht wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch und sieht auch ein bisschen so aus. Doch der Beyond-Meat-Burger besteht hauptsächlich aus Wasser, Erbsenproteinen und Pflanzenölen. Obwohl es ihn erst seit Kurzem in Deutschland zu kaufen gibt, wird er gehypt wie kaum ein Lebensmittel. Aber wäre das Interesse auch so riesig, wenn er nicht Burger heißen würde, sondern "Erbsen-Öl-Bratling"? Sicher nicht. Burger, das klingt verheißungsvoll, das gönnt man sich. Bratling klingt nach Reformhaus. Wenn das Ziel ist, dass weltweit weniger Fleisch gegessen wird, sollte dieses Ding auch Burger heißen dürfen.

Einige Abgeordnete aus dem Landwirtschaftsausschuss des EU-Parlaments sehen das anders. Sie wollen, dass vegetarische und vegane Produkte nicht mehr Steak, Burger oder Wurst genannt werden dürfen. Auch der Lebensmittelbuch-Kommission des Bundesernährungsministeriums ist es gar nicht wurscht, wie die vegetarischen Waren heißen. In ihren Veggie-Leitsätzen hat sie im Dezember 2018 ein kompliziertes Konstrukt für die Benennung dieser Produkte festgelegt. Demnach müsste "vegane Leberwurst" künftig in so etwas wie "vegane Sojastreichwurst nach Art einer Leberwurst" umbenannt werden. Das ist absurd.

Zurecht kritisieren nun der Vegetarier- und Veganerverband ProVeg und 16 Hersteller wie Rügenwalder Mühle und Dennree die Leitsätze. Sie sind zwar nicht rechtsverbindlich, ein EU-Gesetz wäre es jedoch schon und der Vorstoß der Parlamentarier im April war zumindest ein erster Schritt in diese Richtung.

Natürlich sind Kennzeichnungsvorschriften von Lebensmitteln und geschützte Ursprungsbezeichnungen wichtig: Wo Rind draufsteht, sollte nicht Pferd drin sein. Allergiker müssen wissen, ob der Keks Spuren von Erdnüssen enthält. Und Parmaschinken muss zurecht aus Parma stammen, schließlich hängen von solchen Angaben ganze Regionen wirtschaftlich ab. Doch kein Mensch nimmt Schaden, wenn Veggie-Salami Veggie-Salami heißt.

Die Verwechslungsgefähr ist niedrig, zeigt eine Studie

Wer unbedingt ein Stück Wurst essen möchte, für das ein Schwein getötet, gehäckselt und anschließend in seinen eigenen Darm gestopft wurde, der soll das auch weiterhin tun dürfen und nicht aus Versehen Weizen oder (Soja-)Eiweiß essen müssen. Doch dafür steht ja das vielsagende Wörtchen "vegan" oder "vegetarisch" gut sichtbar auf der Verpackung. Wer vermutet schon echte Leber in "vegetarischer Leberwurst"? Kaum jemand. Die große Mehrheit hat noch nie Fleischiges mit Fleischlosem verwechselt, zeigte vor ein paar Jahren eine Studie des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Die meisten schätzten sogar den Bezug zum Fleischvorbild, um einen Hinweis auf den Geschmack zu bekommen.

Die fleischlichen Assoziationen im Namen könnten damit sogar dazu beitragen, dass Nicht-Vegetarier öfter zu fleischlosen Alternativen greifen. Für die Hersteller könnten sie sogar die vielversprechendere Zielgruppe sein als langjährige Vegetarier, die oftmals gar nichts mehr auf dem Teller haben wollen, das nach Schnitzel oder Wurst schmeckt. Wenn mehr Fleischesser auf Veggie-Schnitzel umstiegen, wäre das ein Schritt, den enorm wachsenden Fleischkonsum einzudämmen, der Klima und Gesundheit schadet. Den Fleischessern gelüstet es ja nicht danach, dass Tiere sterben - sie wollen den Geschmack von Fleisch. Ob der bei Soja-Hack, Saitan-Salami und Beyond-Meat-Burgern genauso gut ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fleischesser zu einem vegetarischen Schnitzel greift, dürfte sehr viel höher sein, wenn auch Schnitzel draufsteht - und nicht Bratling.