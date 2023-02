Von Thomas Öchsner

Am Anfang war es eine gute Idee. Möglichst viele Arbeitnehmer sollten über ihren Arbeitgeber mehr fürs Alter vorsorgen. Deshalb erhielt jeder Beschäftigte 2002 das Recht, einen Teil von seinem Lohn abzuknapsen, um dieses Geld zum Beispiel in eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zu stecken. Der schöne Nebeneffekt: Durch die Einzahlung für eine spätere Betriebsrente lassen sich Sozialabgaben und Steuern sparen. Was nach einem guten Geschäft für die Beschäftigten klingt, hat aber einen gravierenden Nachteil: Wird die Betriebsrente oder die Direktversicherung ausgezahlt, ist oberhalb eines Freibetrags der volle Beitrag für die gesetzliche Krankenversicherung fällig. Millionen Betriebsrentner und Direktversicherte ärgern sich seit Jahren darüber, weil ihnen von ihrer betrieblichen Altersvorsorge viel weniger als erhofft übrig bleibt. Doch nun hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versprochen, sich des Problems anzunehmen.