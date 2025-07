Bisher spart nur gut die Hälfte der Beschäftigten für eine Betriebsrente. Die Bundesarbeitsministerin will das nun ändern durch flexiblere Regeln und mehr Geld. Was der Gesetzentwurf vorsieht.

Von Roland Preuß, Berlin

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will, dass die Beschäftigten in Deutschland häufiger für eine Betriebsrente sparen und so ihre gesetzliche Rente aufbessern. Die Sozialdemokratin verschickte am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf an die anderen Ministerien, er liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Demnach sollen vor allem Bezieher geringer und mittlerer Einkommen künftig eine bessere staatliche Förderung für Betriebsrenten erhalten, Arbeitgebern insbesondere kleiner und mittlerer Betriebe will es Bas erleichtern, Betriebsrenten anzubieten. Von 2027 an sollen hierfür jährlich etwa 150 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stehen.