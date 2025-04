Monatelang hat Vorwerk die Markteinführung inszeniert, nun beginnt der Verkauf des neuen Thermomix. Bei einer Vorführung in München zeigt der Hersteller, was der TM7 kann – und versucht, ein Vorurteil zu entkräften.

Von Elisabeth Dostert

In der, wie sie bei Vorwerk sagen, „grenzenlosen Genusswelt“ des Thermomix ist Wassermelonen-Himbeer-Konfitüre eines der Lieblingsrezepte von Tamara Koch. Sie ist einer der vielen Tausend Repräsentantinnen, die den TM7 an die Frau und den Mann bringen sollen. „Ich nehme Himbeermark statt frischer Früchte“, sagt Koch. Sie mag die Samen nicht. „Der Vanillelikör muss auf alle Fälle sein.“ Über die Konfitüre gerät Koch ins Schwärmen, obwohl es an diesem Tag in München um mediterranen Tomaten-Aufstrich und Kokosnuss-Dhal geht. Tamara Koch und Vanessa Weber, Produktmanagerin bei Vorwerk, wollen zeigen, wie diese Gerichte im neuen Thermomix, dem TM7, zubereitet werden. Der offizielle Verkauf läuft seit diesem Montag. Die Markteinführung inszeniert Hersteller Vorwerk seit Monaten: ankündigen, anheizen, Druck aufbauen, warten lassen, rarmachen. Vor einigen Tagen lud das Unternehmen aus Wuppertal zur Vorführung in seinen Laden in München-Pasing.